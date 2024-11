Trigoria, rifinitura in vista dell'Union Saint Gilloise: out Ndicka. Presente anche Ghisolfi (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Vigilia di Europa League per la Roma, che domani sarà impegnata sul campo dell'Union Saint Gilloise alla ricerca della seconda vittoria in Europa League dopo il successo di misura contro la Dinamo Kiev. Come di consueto la squadra è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

LIVE

12:25 - Iniziano ora delle partitelle a campo ridotto. Termina qui il quarto d'ora aperto alla stampa

12:20 - Entra in campo anche Hermoso, che svolge un lavoro differenziato.

12:18 - Squadra fucsia: Baldanzi, El Shaarawy, Abdulhamid, Dahl, Shomurodov, Cristante, Mancini e Pisilli. Questa invece la squadra bianca: Sangarè, Hummels, Celik, Angelino, Konè, Zalewski, Dovbyk, Dybala, Soulè, Paredes.

12:16 - Arrivato anche il ds Ghisolfi.

12:15 - Squadra divisa in due gruppi: si inizia con un lavoro di trasmissione e ricezione

12:05 - Anche la squadra scende in campo. Out Ndicka, oltre agli infortunati Hermoso e Saelemaekers. Il difensore ivoriano partirà comunque con la squadra.

11:56 - In attesa della squadra, viene annaffiato il terreno di gioco. Intanto entrano in campo i portieri