MANGIANTE: "La scelta sull'eventuale nuovo allenatore passa sopra la testa di Ghisolfi, decidono i Friedkin" - PRUZZO: "Cambiare ora sarebbe pericoloso"

Domani la Roma scenderà in campo in Europa League contro l'Union SG, in quello che classifica alla mano è diventata una partita molto delicata e importante. A poco meno di 24 ore dal fischio d'inizio, le attenzioni dell'etere romano sono dedicate alla famiglia Friedkin. "Felice che Friedkin si sia degnato di pensare ad un suo ritorno a Roma", il commento di Tiziano Moroni. Angelo Mangiante spiega: "La scelta sull'eventuale nuovo allenatore passa sopra la testa di Ghisolfi, decidono i Friedkin".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La scelta sull'eventuale nuovo allenatore passa sopra la testa di Ghisolfi, decidono i Friedkin. Hanno messo delle interfacce che rappresentano la proprietà. Il club non è in vendita (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se volessi mantenere la proprietà della Roma non farei nulla, cercando di individuare un allenatore nei prossimi 3-4 mesi con le caratteristiche che necessitano. Cambiare un altro allenatore ora sarebbe pericoloso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nel momento che i Friedkin hanno mandato via De Rossi e la Souloukou vuol dire che non ti fidavi né dell'uno né dell'altra. Non si possono mettere toppe, bisogna rifare un motore nuovo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La squadra è abbandonata a sé stessa, cosa può fare Juric? In queste condizioni non può fare nulla se non ha una parvenza di società. Credo lasceranno anche il progetto di Pietralata (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Friedkin a Roma dopo 50 giorni? Beh dopo aver fatto il giro del mondo giustamente tra i vari fascicoli aziendali ci sarebbe anche la crisi sportiva del club giallorosso da gestire. Juric? L'allenatore dovrebbe sceglierlo un management operativo e di livello, con competenze calcistiche di spessore... (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport 104.2)

Felice che Friedkin si sia degnato di pensare ad un suo ritorno a Roma. Allenatore? Mi auguro la Roma annunci quanto prima un big italiano e non qualche scelta esotica (TIZIANO MORONI, Rete Sport 104.2)