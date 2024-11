Union SG-Roma: i convocati di Juric. Ndicka, Hermoso e Saelemaekers out (FOTO)

Evan Ndicka non parte per il Belgio: il difensore belga aveva già saltato l'allenamento di rifinitura e ora è arriva la conferma dallista dei giocatori convocati da Ivan Juric per la trasferta di Europa League. Out anche Hermoso e Saelemaekers.

Portieri: Marin, Ryan, Svilar;

Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Sangarè, Saud, Zalewski;

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, El Shaarawy, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Soulé;

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov.