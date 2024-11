Torti e ritorti

[...] Ciò che è accaduto solo nell'ultimo weekend ai danni di Roma, Monza, Venezia e Cagliari è qualcosa che per le modalità evidenziate somiglia in maniera decisamente sinistra a quello che accadeva in quei terribili giorni del 2004 e del 2005, poi clamorosamente svelato dalle inchieste giudiziarie. Non sarà più il tempo di Calciopoli, magari è solo il tempo dei calcio-polli. [...] Non può esistere giustificazione per il gol annullato al Monza, perché farebbe ridere i polli [...] giustificare il fischio differito che ha invalidato l'azione ex-post. Non si può annullare un gol sacrosanto come quello realizzato dal Venezia visto che nessuna telecamera ha evidenziato un tocco di mano che si può solamente presumere. [...]

Non si può decidere una partita come quella dell'Olimpico di lunedì sera assegnando un rigore contro il Cagliari per il fallo a gamba tesa commesso da Luca Pellegrini su Zortea come poi chiaramente evidenziato dai replay. [...] Infine, e lo diciamo sommessamente nella consapevolezza che la Roma di oggi non fa neanche pena a nessuno, non si può tollerare che venga convalidato un gol come quello segnato da Magnani né accettare che in una trasmissione come Open Var, voluta per mostrare la trasparenza della nuova gestione arbitrale, venga negato l'ascolto di un audio chiarificatore. [...]

(il Romanista)