As Roma, nuove indiscrezioni sulla terza maglia 2025/26: sarà bianca e verde, sul petto il logo ASR

Grandi novità per quanto riguarda la terza divisa della Roma della prossima stagione. Come ha svelato il sito specializzato, per la prima volta nella storia sarà bianca – il colore tradizionalmente della seconda – ma a colpire sono i dettagli: avrà un collo a polo verde con bordo giallo e linee più piccole bianche. I polsini delle maniche e le tre strisce sulle spalle saranno verdi con rifiniture gialle, mentre sul petto tornerà il vecchio stemma ASR. Il colore verde è un all'Alba Roma, uno dei club che ha contribuito alla fondazione dell'Associazione Sportiva Roma.

(footyheadlines.com)

