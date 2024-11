Pellegrini giù. A gennaio 5 partenze

[...] Il momento no della Roma è del resto simboleggiato dall'involuzione e dalla stanchezza di alcuni giocatori. Emblematica la vicenda del capitano Pellegrini, che non segna su azione dal 17 marzo scorso (ultimo gol su rigore il 12 maggio con l'Atalanta). [...] Più di un protagonista in rosa, d'altra parte, potrebbe a questo punto partire a gennaio: per Zalewski e Paredes il contratto è in scadenza e il rinnovo quasi impossibile (l'argentino è destinato al Boca), mentre saluteranno se l'inerzia non verrà spostata i vari Hummels, Shomurodov e Dahl.

E in ogni caso serviranno almeno due rinforzi (un terzino destro e un vice Dovbyk). Ma in questa fase negativa merita un capitolo a parte Dybala, la cui gestione legata alle condizioni fisiche non è facile. L'argentino "part time" resta il miglior giocatore della Roma anche quando gioca da "falso nove", ma non può essere utilizzato sempre come Ndicka e Mancini. [...]

