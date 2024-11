Continua la ricerca dell'allenatore: Montella in pole ma spunta l'idea Sarri. Trigoria, giovedì alle 11 la ripresa degli allenamenti

La ricerca del nuovo allenatore continua. Dopo l'esonero di Ivan Juric, avvenuto domenica, la Roma è costantemente a lavoro per cercare il candidato migliore per poter assumere le redini della squadra giallorossa. Tra i favoriti c'è il nome di Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia e che ha recentemente dichiarato che tornerebbe volentieri nella Capitale. Il 50enne, però, arriverebbe a Trigoria solo dopo l'impegno che la sua Nazionale dovrà affrontare contro il Montenegro. Nelle ultime ore ha preso quota anche l'idea Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio, ma al momento non ci sono stati contatti tra le parti.

Dopo 3 giorni di riposo, la ripresa degli allenamenti è stata fissata per giovedì alle 11. Con una Roma ancora priva di una guida tecnica e di tutti i convocati in Nazionale, momentaneamente, le redini della squadra le dovrebbe assumere l'attuale allenatore della Primavera, Gianluca Falsini.

