[...] Nel casting frenetico che condurrà verso il successore di Juric bisognerà probabilmente attendere le battute finali per conoscere la verità: la Roma non sa ancora neanche quando tornerà ad allenarsi, senza 14 giocatori impegnati con le nazionali, e potrebbe farlo agli ordini dell’allenatore della Primavera, Gianluca Falsini. La ripresa Trigoria al momento è fissata per giovedì, ovviamente suscettibile di variazioni. [...]

(corrieredellosport.it)

