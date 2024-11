Calciomercato Roma, dalla Spagna: Hermoso nel mirino del Real Madrid per gennaio. Il difensore sarebbe disposto a tornare in Liga

Il Real Madrid è in emergenza in difesa a causa dei numerosi infortuni e ha a disposizione solo Rudiger e Asencio come centrali. Come riportato dal sito del quotidiano spagnolo, i Blancos sono alla ricerca di rinforzi in vista della sessione invernale e l'ultimo nome nella lista dei desideri è Mario Hermoso, il quale continua a essere molto stimato a Valdebebas dopo l'addio ai tempi delle giovanili. Il calciatore della Roma sarebbe disposto a tornare in Spagna nonostante si sia ambientato molto bene in Italia.

(marca.com)

