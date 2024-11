LIVE - Panchina Roma, prosegue il casting dei Friedkin: Montella il favorito, può arrivare il 20 novembre. Spunta ten Hag

Domani la Roma tornerà ad allenarsi anche se non è ancora imminente l'annuncio del nuovo tecnico. Prosegue, infatti, il casting dei Friedkin, con nomi che si aggiungono ora dopo ora. Questi i principali aggiornamenti:

12:28 - Come rivelato dal giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport, in caso di accordo Montella potrebbe arrivare a Roma nella giornata di mercoledì 20 novembre, ovvero dopo il match Montenegro-Turchia di Nations League in programma il 19.

In caso di accordo, Montella potrebbe arrivare a Roma mercoledì 20 dopo la seconda partita della Turchia in Montenegro. Ma per la tempistica eventuale non ci sono certezze. Prima bisogna arrivare al dunque. — Roberto Maida (@RobMaida) November 12, 2024

11:09 - Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, i Friedkin hanno intenzione di rimanere a lungo alla guida della Roma e sono al lavoro per trovare il nuovo allenatore (Ghisolfi defilato nella ricerca): sono tanti i tecnici contattati e, dopo aver incassato alcuni 'no', c'è un nome sempre più vicino. Dan e Ryan vogliono un profilo di alto livello.

Tanti allenatori contattati finora. Alcuni no incassati e un nome su tutti che si avvicina, nell'assenza di dirigenti italiani e con Ghisolfi defilato.

La volontà dei #Friedkin è di rimanere a lungo. Ma sanno che ora la scelta deve essere solo di alto profilo. @SkySport #Roma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 12, 2024

10:46 - La prima domanda che dobbiamo porci quando immaginiamo il futuro allenatore della Roma è: chi lo sceglie? I Friedkin, rispondendo con il pilota automatico. [...] Evidentemente la figura di Florent Ghisolfi non avrà un peso rilevante nella decisione. [...] Ghisolfi avrebbe cambiato allenatore un paio di settimane prima e soprattutto avrebbe richiamato De Rossi, la soluzione più logica quanto improbabile. Ma è stato stoppato. [...] Rudi Garcia, che ha avuto contatti con persone che parlavano a nome della Roma, ieri era a Doha per un seminario tra allenatori. Ovviamente sarebbe ben lieto di tornare a Trigoria ma la sua candidatura sembra già tramontata. Un altro profilo del quale si parla molto è Edin Terzic: è il cavallo di Ghisolfi, che lo aveva contattato già a settembre, dopo l’esonero di De Rossi. Ma non sembra interessato a salire su un treno in corsa. Per il resto, occhio ai soliti noti: dal sogno Allegri, che fino a ieri non era stato contattato, all’evergreen Mancini, pure mai sentito dai Friedkin. Ranieri? Perché no. Dal mazzo potrebbe però uscire il classico mister X tra i professionisti occupati, tipo Vincenzo Montella che da ct della Turchia se la passa bene ma alla Roma non potrebbe dire di no, o tra uno dei tanti stranieri oggi senza contratto: la lista è lunga, da Xavi a Ten Hag passando per Potter. [...]

10:29 - Come confermato da Roberto Maida del Corriere dello Sport, la Roma sta andando su Montella ed è lui il forte candidato - non l'unico - per la panchina giallorossa. Può liberarsi dalla federazione turca attraverso una clausola.

La Roma sta andando su Vincenzo Montella. E’ lui adesso il candidato forte - non l’unico - dei Friedkin. Può liberarsi dalla federazione turca attraverso una clausola. Un presidente aviatore e un aeroplanino: un binomio quasi naturale.@CorSport — Roberto Maida (@RobMaida) November 12, 2024

10:15 - Come riportato dal sito dell'edizione odierna del quotidiano, Vincenzo Montella è il favorito per la panchina della Roma. Il commissario tecnico della Turchia si libererebbe pagando alla federazione turca sei mesi di stipendio e piace ai Friedkin perché conosce la piazza, ha un'idea tattica precisa, non guadagna troppo e con lui si potrebbe impostare un progetto pluriennale.

10:12 - Come riportato dall'emittente televisiva, i Friedkin sono in contatto con diversi procuratori di livello nazionale e internazionale e stanno valutando tutte le proposte. Parte della dirigenza consiglia una soluzione italiana, ma a scegliere il nuovo tecnico sarà soltanto Dan. La proprietà non vuole fare scelte affrettate e sta analizzando dati e curricula di tutti i candidati.

9:10 - Come scrive Roberto Maida, il comunicato che annuncia l’allenatore della Roma non è stato ancora preparato. C’è ancora da attendere: il casting dei Friedkin continua.

Il comunicato che annuncia l’allenatore della Roma non è stato ancora preparato. C’è ancora da attendere: il casting dei Friedkin continua. — Roberto Maida (@RobMaida) November 12, 2024

8:30 - E sul tavolo dei Friedkin sarebbe finito, oltre al nome di Potter, anche il profilo di Ten Hag, fresco di esonero dal Manchester United. Pista difficile anche se la buonuscita di 19 milioni dei Red Devils potrebbe venire in soccorso. (...) Il nome "nuovo" è arrivato in serata. Si tratta di Montella, attuale ct turco che nel contratto ha una clausola rescissoria in caso di chiamata da un club. Ma siamo sul piano dei sussurri, delle indiscrezioni perché nessuno conferma nulla.

7:30 - Dopo l'esonero di Juric, infatti, si attende la nomina del nuovo allenatore che arriverà nelle prossime 48 ore con la candidatura di Vincenzo Montella che ha preso quota nella notte. L'ex attaccante del terzo scudetto, infatti, è stato contattato da intermediari inglesi per capire la fattibilità dell'operazione (...) In corsa restano anche Roberto Mancini e Max Allegri, entrambi disposti ad accettare la sfida, ma finora mai contattati. Scema invece Rudi Garcia.

