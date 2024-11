Tra Mancini e Allegri si inserisce Montella

LEGGO (F. BALZANI) - Il destino della panchina romanista si gioca tra Londra e Roma. E potrebbe esserci un Aereoplanino di mezzo, non quello dei Friedkin però. Dopo l'esonero di Juric, infatti, si attende la nomina del nuovo allenatore che arriverà nelle prossime 48 ore con la candidatura di Vincenzo Montella che ha preso quota nella notte. L'ex attaccante del terzo scudetto, infatti, è stato contattato da intermediari inglesi per capire la fattibilità dell'operazione. Montella, infatti, allena la nazionale turca con uno stipendio di circa 5 milioni a stagione. Vincenzo, che ha già allenato la Roma nel 2011, sarebbe però ben felice di tornare nella capitale ed è disposto a trattare coi Friedkin che hanno scelto la capitale inglese come base del meeting per trovare la giusta candidatura. Di sicuro c'è che Dan e Ryan hanno rifiutato la proposta di Ghisolfi sul ritorno di De Rossi che però ieri a RaiSport ha dichiarato: «Trigoria è casa mia, lo ha detto il presidente e poi ci lavora anche papà. Un giorno tornerò. Si torna dove si sta bene. L'esonero fa parte del mestiere». Bocciato Lampard vicino al Coventry City. Smentite anche sul fronte Terzic che era stato vicino dopo l'addio De Rossi senza però trovare l'accordo sul contratto e che in queste ore si trova in Inghilterra. In corsa restano anche Roberto Mancini e Max Allegri, entrambi disposti ad accettare la sfida, ma finora mai contattati. Scema invece Rudi Garcia. In concomitanza con la scelta del nuovo allenatore dovrebbe essere annunciato il nuovo Ceo che potrebbe essere accompagnato anche da un direttore tecnico. La posizione di Ghisolfi, infatti, è a rischio.