TOTTENHAM-ROMA: info biglietti. Dalle 12 di domani al via la fase di acquisto per gli abbonati Serie A Plus, vendita libera da venerdì alle 15. Settore ospiti a 40 euro (COMUNICATO)

Giovedì 28 novembre alle ore 21 andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium il delicatissimo match tra Tottenham e Roma, valido per la quinta giornata della first phase di Europa League. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, dalle ore 12 di domani saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti e il costo è di 40 euro. Ecco la nota: "Dalle ore 12:00 di mercoledì 13 possono essere acquistati i biglietti di Tottenham-Roma, quinto match della fase campionato dell'Europa League, in calendario giovedì 28 novembre alle ore 21:00.

La procedura online prevede l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per il settore ospiti del Tottenham Stadium di Londra. In tutte le fasi di vendita ne potrà essere acquistato massimo uno per transazione (40€).