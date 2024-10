Trigoria si svuota: convocati in nazionale 15 giallorossi. Spalletti esalta Pisilli: "Sembra proprio un bel centrocampista"

All'indomani del deludente pareggio per 1-1 contro il Monza, non accennano a placarsi le polemiche per il rigore negato alla Roma in occasione del contatto tra Baldanzi e Kyriakopoulos.

Intanto è iniziata la sosta per le nazionali e sono ben 15 i calciatori giallorossi che hanno lasciato Trigoria. Tra questi c'è anche Pisilli, il quale è stato esaltato dal ct Spalletti in conferenza stampa: "Mi sembra proprio un bel centrocampista, sa fare entrambe le fasi ed è uno che arriva. Mi diceva De Rossi che nelle partitine è uno che fa sempre gol, arriva sempre".

Nella giornata odierna si è svolto a Coverciano il primo allenamento dell'Italia in vista della partita contro il Belgio, valida per la terza giornata della fase a gironi della Nations League e in programma il 10 ottobre alle ore 20:45. Alla seduta odierna hanno partecipato Pisilli e Pellegrini: il primo si è allenato in gruppo, il secondo ha svolto lavoro defaticante in palestra.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - SVILAR: “INCERTO SUL GOL DEL MONZA”, DOVBYK “FA CENTRO NEL MODO PIÙ DIFFICILE”

MONZA-ROMA, AURELIANO SUL CONTATTO BALDANZI-KYRIAKOPOULOS: “C’È IL PESTONE, MA NESSUNA AZIONE FALLOSA”. MA ROCCHI DISSE: “SU STEP ON FOOT NON SERVE VOLONTARIETÀ” (VIDEO)

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D’UBALDO: “È STATA FALLITA UNA GRANDE OCCASIONE”, TRANI “LA ROMA È LA STESSA. SENZA SAPORE, SCIAPA”

MONZA-ROMA: LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI. “LA PENNA SI PERDE IL RIGORE SU BALDANZI: ERRORE GRAVE E GROSSOLANO”

TOTTI: “DE ROSSI PERSONA STRAORDINARIA. IL MOMENTO PIÙ ALTO IN CARRIERA? DAL 2001 AL 2013 MI RIUSCIVA TUTTO…” (VIDEO)

AS ROMA, INDISCREZIONI SULLA MAGLIA HOME 2025/26: SARÀ ISPIRATA AL KIT ADIDAS DEL BIENNIO 1992-94

ITALIA, SPALLETTI: “PISILLI SEMBRA UN BEL CENTROCAMPISTA, DE ROSSI ME LO DICEVA…”

ROMA, TUTTI GLI IMPEGNI DEI 15 NAZIONALI GIALLOROSSI

ITALIA, PRIMO ALLENAMENTO IN VISTA DEL BELGIO: PISILLI IN GRUPPO. LAVORO DEFATICANTE IN PALESTRA PER PELLEGRINI (FOTO E VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24