I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "Incerto sul gol del Monza", Dovbyk "Fa centro nel modo più difficile"

Pareggio con beffa per la Roma nella trasferta di Monza. Dopo una partita dominata, i giallorossi si distraggono una sola volta e concedono a Dany Mota il modo di fare 1-1. D'altro canto, però, capitolini che non riescono a sfruttare tutte le occasioni create. Sicuramente migliore in campo Artem Dovbyk, che anche ieri va in rete, quarto gol della sua stagione, e trascina la Roma: "Il duello con Pablo Marì lo impegna e non poco fisicamente: trova pochi spazi, ma è efficace nel gioco di sponde. Sul palo di Koné non ha esitazioni a sparare la bordata che si insacca sotto la traversa, anche se un fuorigioco millimetrico gli strozza l'urlo. Nella ripresa prima apre troppo il piatto a tu per tu col portiere, poi fa centro nel modo più difficile" (Il Romanista). Dopo una serie di prestazioni incredibili, invece, Mile Svilar compie la prima incertezza della sua avventura a Roma: "L'ennesimo autentico miracolo sulla botta di Maldini. Un brivido per un passaggio un po' troppo corto nel primo tempo. Sbavatura nell'uscita bassa sul gol: il cross è si molto teso, ma se intervieni smanacciare è d'obbligo" (Il Tempo).

Ancora una prestazione sottotono per Matias Soulé che fa fatica ad ingranare: "Meglio delle ultime volte, ma poco per il giocatore accolto a Fiumicino come il nuovo eroe. Tra lui e Dybala il gap è ancora troppo alto" (La Gazzetta dello Sport). In crescita, invece, Lorenzo Pellegrini: "Voto difficile, perché si propone sempre bene ma poi sbaglia conclusioni anche facili, una clamorosa nella ripresa. E gli errori si pagano".

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,64

Mancini 5,86

Ndicka 5,71

Angelino 5,64

Celik 5,86

Koné 5,93

Cristante 6,29

El Shaarawy 6

Soulé 5,43

Pellegrini 5,79

Dovbyk 6,86

Zalewski 5,57

Hermoso 6

Pisilli 6,10

Baldanzi 6,13

Shomurodov s.v.

Juric 6

