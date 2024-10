Monza-Roma, Aureliano sul contatto Baldanzi-Kyriakopoulos: "C'è il pestone, ma nessuna azione fallosa". Ma Rocchi disse: "Su step on foot non serve volontarietà" (VIDEO)

DAZN - Nel corso di Open Var, il programma di Dazn incaricato di analizzare i più importanti episodi arbitrali, si è parlato a lungo del contatto in area di rigore tra Kyriakopoulos e Baldanzi, con l’esterno dei brianzoli protagonista di un pestone ai danni del calciatore giallorosso. Nel corso della trasmissione sono stati mostrati i dialoghi tra l’arbitro La Penna e la Sala Var, dove c’era Aureliano. Dalle immagini mostrate si nota il direttore di gara esclamare: “Non è successo niente, niente!”. A quel punto interviene Aureliano dalla sala Var: “Allora, mentre corre gli dà un piccolo pestone sul piede, ma sta correndo e non sta guardando il pallone. Stanno correndo insieme, lui è fermo e lui sta guardando il pallone. Puoi riprendere il gioco. Loro stanno correndo, lo pesta nel piede ma non fa nessuna azione fallosa”.

E a proposito di "step on foot", meno di un anno fa il designatore Gianluca Rocchi commentando un altro caso simile durante Lecce-Milan, si esprimeva così : "Non serve volontarietà, se fosse volontario ci sarebbe il cartellino rosso. Se dobbiamo dare una linea comune, uniforme per tutti, è più facile sostenere la soluzione che ci stiamo dicendo"