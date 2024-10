Arrivano le prime indiscrezioni per quanto riguarda la maglia home della Roma 25-26. Come scrive il sito specializzato, la divisa avrà accenni di colore arancione, richiamando l'iconico kit utilizzato nel biennio 1992-94, sempre realizzato da Adidas, anche se ancora non sono noti i dettagli. La divisa Away, invece, sarà prevalentemente arancione con dettagli neri. È previsto anche un remake della divisa del 1993, con lo storico sponsor Barilla.

(footyheadlines.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE