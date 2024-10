A novembre del 2024, la Roma dovrebbe lanciare un nuovo remake di un kit storico insieme ad Adidas. La maglia a cui si fa riferimento è quella della stagione 1993/94, ovvero il primo anno di Franco Sensi in giallorosso. Potrebbe quindi tornare lo storico sponsor Barilla, sebbene i giallorossi non potranno scenderci in campo in partite ufficiali.

(footyheadlines.com)

