AS Roma, prime indiscrezioni sulla seconda maglia 2025/26: arancione con dettagli neri (FOTO)

Arrivano nuove indiscrezioni sulla possibile maglia da trasferta della Roma per la prossima stagione. Secondo il sito specializzato infatti sulla nuova maglia Adidas tornerà l'arancione, che sarà il colore prevalente sulla maglietta insieme ad alcuni dettagli neri (come la maglia del portiere nella stagione 2001/02 post scudetto). Sarebbe la prima volta che verrebbe usato questo colore per una seconda maglia e inoltre il sito rivela che sarà disponibile da giugno/luglio 2025.

(footyheadlines.com)

