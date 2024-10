Italia, primo allenamento in vista del Belgio: Pisilli in gruppo. Lavoro defaticante in palestra per Pellegrini (FOTO e VIDEO)

Oggi a Coverciano è andato in scena il primo allenamento dell'Italia in vista della partita contro il Belgio, valida per la terza giornata della fase a gironi della Nations League e in programma il 10 ottobre alle ore 20:45. Alla seduta odierna, a cui hanno assistito sette piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù con disabilità neuromotoria con deficit funzionale degli arti superiori e/o inferiori tra cui Greta (una bambina che gioca nella Roma), hanno partecipato anche Niccolò Pisilli e Lorenzo Pellegrini: il primo è sceso in campo con il resto del gruppo, mentre il capitano giallorosso ha svolto un lavoro defaticante in palestra dopo aver giocato ieri per 86 minuti contro il Monza.

(foto account X Nazionale Italiana)