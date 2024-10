IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D'UBALDO: "È stata fallita una grande occasione", TRANI: "La Roma è la stessa. Senza sapore, sciapa"

Una buona Roma non va oltre l'1-1 contro il Monza ultimo in classifica. Il risultato, però, non soddisfa i tifosi e tantomeno Guido D'Ubaldo del Corriere dello Sport, che parla di occasione fallita e di qualcosa da recriminare sui cambi di Ivan Juric: "È stata fallita una grande occasione. E non è la prima volta, dopo quattro partite, che le sostituzioni di Juric fanno discutere". Ugo Trani, invece, sempre sul Corriere dello Sport, si sofferma sui problemi ricorrenti che ogni anno la Roma "eredita": "Dalla Svezia alla Brianza, la Roma è più o meno sempre la stessa. Senza sapore. Sciapa. Perché cambiano i giocatori, non i difetti, simili anche passando da una gestione tecnica all'altra. I giallorossi se li portano dietro, senza eliminarli".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Il gol di Dovbyk aveva illuso la Roma, ma sono bastati nove minuti per ritrovarsi nella grigia mediocrità che accompagna la squadra giallorossa in questo inizio di stagione [...] La Roma ha faticato a trovare il gol e ha sbloccato il risultato grazie alla grande qualità di Dovbyk, destinato ad entrare nell'Olimpo dei grandi centravanti giallorossi dell'era recente [...] Il club capitolino ha un gioco che si basa sulle marcature a tutto campo e un'identità non ancora ben precisa. Ma se poi Juric ci mette del suo diventa tutto più complicato [...] È stata fallita una grande occasione. E non è la prima volta, dopo quattro partite, che le sostituzioni di Juric fanno discutere. Per il croato non è affatto facile, ha ereditato una squadra costruita per giocare con il 4-3-3 e deve amalgamarla per il suo 3-4-2-1. Ci vuole tempo, anche perché alcuni giocatori devono adattarsi al nuovo ruolo [...] Questo è il risultato di una campagna schizofrenica che rischia di condizionare la stagione.

G. B. OLIVERO - LA GAZZETTA DELLO SPORT

Il pareggio della Roma a Monza può essere interpretato in due modi diversi: imprecisione o sfortuna. Ci si chiede come abbia fatto la squadra di Ivan Juric a non portare a casa una partita che ha dominato e nelle quale ha creato delle grandi occasioni. Però, se sei davanti alla porta e tiri fuori, non è sfortuna, è imprecisione. Il tiro in porta è la parte fondamentale nel calcio. Polemiche nel finale con i giallorossi che si lamentano per uno step-on-foot di Kyriakopoulos su Baldanzi: situazione non sanzionata. Proteste giuste, ma che non cambiano il fatto che la Roma avrebbe già dovuta chiuderla la partita […] Ma tanta, troppa imprecisione da parte del club capitolino e i centimetri fanno la differenza tra gol ed errore, tra campione e buon giocatore, tra vittoria e pareggio.

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Dalla Svezia alla Brianza, la Roma è più o meno sempre la stessa. Senza sapore. Sciapa. Perché cambiano i giocatori, non i difetti, simili anche passando da una gestione tecnica all'altra. I giallorossi se li portano dietro, senza eliminarli [...] Manca un rigore pure in questa trasferta, come a Marassi contro il Genoa. Anche in questo senso non cambia niente [...] A vederla in campo all'U-Power Stadium contro il Monza ha inizialmente dato l'impressione di aver fatto qualche passo avanti. Ma è stata solo un'illusione. La Roma non dura però nemmeno mezza partita [...] La maxi rotazione, non ha determinato la svolta. Non ha funzionato né tatticamente né fisicamente [...] Gli strafalcioni davanti al portiere avversario entrano nella lista degli errori/orrori della Roma: imprecisi davanti, distratti dietro e stanchi dopo mezza partita. Soprattutto impauriti [...]

I. ZAZZARONI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Da venerdì avrò ricevuto un centinaio di messaggi di questo tenore: "Ma è vero che torna De Rossi?". A tutti ho dato la stessa risposta: scusa e chi lo dice? [...] Un trappolone decisivo a partita. Del resto chi allena la Roma è soggetto da tempo a questa tortura: Mourinho la subì per otto mesi prima di saltare, a De Rossi è andata un filo meglio, in tre giorni s'è risolto tutto. I risultati ottenuti fin qui non bocciano Juric: due vittorie e un pari in campionato, ma nessuno gli vuole dare il tempo di conoscere tutti i giocatori, di verificarne le potenzialità. Di allenare come sa. Niente gli viene perdonato, ma lui dovrebbe abituarsi un po' possibilmente evitando dichiarazioni come quella del dopo-Elfsborg. [...] Capisco che Ivan abbia voluto difendere la squadra e il suo lavoro, ma tifosi e osservatori si sono sentiti presi leggermente per il c*** [...] A Juric deve essere concesso il tempo di capire [...]

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

Dateci un pestone sull'alluce e ci sveglieremo da questo incubo. Ma sarebbe inutile, perché lo scempio a cui assistiamo non è un delirio onirico, è l'amara realtà. Quello della dittatura del famigerato step on foot che sta umiliando e distruggendo il senso del gioco. Chiunque abbia giocato in vita sua, sa che i piedi si incrociano, sbattono e si sovrappongono un sacco di volte, perché con il pallone di mezzo la cosa è spesso inevitabile e accidentale quasi sempre: si chiama calcio, diamine. Ora invece la dittatura della tv ha reso il pestoncino involontario una questione capitale, e si assegnano a pioggia rigori ridicoli, che cambiano le partite. Poi però a Monza capita che Kyriakopoulos frani su Baldanzi e né VAR né arbitro ci trovano nulla di strano. Allora, dove sta la verità? Fluttua nel vento o dalle parti di Lissone. Che poi è a due passi da Monza, dove ieri si è consumato un obbrobrio sportivo [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Si è vero, alla Roma manca un rigore. Ma avrebbe davvero cambiato molto? Nel senso: vincere all'87' contro il Monza ultimo in classifica avrebbe davvero cambiato il cammino della Roma? Abbiamo la quasi certezza di no: avrebbe spostato l'attenzione che invece in questo momento è e deve essere il focus della Roma. Questa squadra non ha un gioco, fatica anche con le ultime della classifica e non riesce a fare l'atteso salto di qualità [...] Dice: è mancato solo il gol... ti pare poco? È mancata la cosa chiave per vincere una partita, ed è un peccato proprio ora che la Roma sembra aver finalmente trovato un attaccante vero [...] Il tabellino fa registrare quindici tiri in porta della sua squadra? Vero, ma il risultato è sempre 1-1: un po' pochino per una squadra con grandi ambizioni e che ha speso delle cifre assurde sul mercato [...]