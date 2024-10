TORRI: "Troppi errori arbitrali, alla Roma mancano 3 punti" - ORSI: "Ok gli episodi, ma il pareggio è stato il risultato giusto"

Il giorno dopo Monza-Roma, nell'etere romano si analizzano gli episodi arbitrali di questo inizio di stagione. Questo il pensiero di Piero Torri: "Vogliamo dire che alla Roma mancano tre punti in classifica? Gli errori arbitrali ad oggi sono tanti e troppi, il VAR non funziona". Si concentra sulla gara, invece, Nando Orsi: "Ok l'episodio, ma la Roma a Monza ha fatto una partita bruttissima. I giallorossi non hanno brillato e il pareggio è giusto"

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Le dichiarazioni che fa Nesta nel post partita, una persona onesta non le può fare. Non può dire quello che ha detto, soprattutto dopo il tipo di partita che è stata giocata. Vogliamo dire che alla Roma mancano tre punti in classifica? Gli errori arbitrali ad oggi sono tanti e troppi, il VAR non funziona (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ha fatto bene Fonseca ieri sera a parlare di circo e di calcio che non è più sport. La Roma fa bene a lamentarsi per il mancato fischio dell'arbitro, ma sono calci di rigore che vengono assegnati solo in Italia, se vai all'estero nessuno ti sanziona un intervento del genere (GIANNI VISNADI, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

L'intervento di Ghisolfi è un buon segnale per non lasciare solo l'allenatore. Questo però non è sufficiente, è importante essere vicini alla squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Ok l'episodio, ma la Roma a Monza ha fatto una partita bruttissima. I giallorossi non hanno brillato e il pareggio è giusto (NANDO ORSI, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport & News, 104.5)

Difficile oggi parlare di calcio, la Roma meritava di vincere a Monza, ha sprecato tanto, ma il calcio di rigore su Baldanzi è solare e l'episodio rischia di incidere pesantemente sulla classifica (TIZIANO MORONI, Rete Sport 104.2)

4 rigori negati da inizio stagione che cambiano la classifica della Roma. Ieri hai prodotto tanto e hai sbagliato tanto, non è una novità; Juric poteva fare cambi diversi, 80 minuti in panchina di Baldanzi sono un errore; la società è assente, tutto quello che volete, ma se mi dai il mio da inizio anno sto -2 dalla vetta. E' una vergogna (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport 104.2)

Rigore clamoroso su Baldanzi, una volta era accettabile l'errore oggi col VAR no. Cosa guardano davanti al monitor? Le telenovela? L'utilizzo del VAR così è una pagliacciata (FABIO PETRUZZI, Rete Sport 104.2)

Non si può essere sereni oggi nel giudizio sulla partita della Roma che meritava di vincere, ha sprecato tanto, ma quel rigore clamoroso grida vendetta. E' il quarto episodio da inizio anno contro i giallorossi e finalmente anche la società si è svegliata... (GIANLUCA PIACENTINI, Rete Sport 104.2)

Il rigore su Baldanzi è chiarissimo, limpido, è rigore sempre su qualsiasi campo. Devono fare chiarezza tra regolamenti e applicazione degli stessi, altrimenti così con il VAR è il caos (STEFANO COLANTUONO, Rete Sport 104.2)