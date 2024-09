Trigoria: personalizzato per Dybala, domani squadra a riposo. Pisilli tra i pre-convocati di Spalletti. 1° ko per la Roma Primavera: la Fiorentina vince 3-1

All'indomani della vittoria per 2-1 in rimonta contro il Venezia la Roma è tornata a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e Paulo Dybala ha svolto una seduta personalizzata. Da valutare quindi le sue condizioni in vista dell'impegno contro l'Elfsborg, partita valida per la seconda giornata della first phase dell'Europa League e in programma giovedì alle ore 21 alla Boras Arena.

Continua il grande momento di Niccolò Pisilli, autore della rete decisiva contro il Venezia. Come annunciato dal commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, il centrocampista giallorosso è stato inserito tra i pre-convocati per i prossimi impegni dell’Italia contro Belgio e Israele in Nations League.

Prima sconfitta stagionale, invece, per la Roma Primavera: i ragazzi di Gianluca Falsini hanno rimediato un ko per 3-1 contro la Fiorentina al Viola Park. In campo anche Samuel Dahl e Buba Sangaré, entrambi partiti dal primo minuto.

LEGGO - FISCHI E PISILLI. IL 20ENNE ENTRA E CAMBIA LA ROMA: IL SUO GOL FERMA LA CONTESTAZIONE

I VOTI DEGLI ALTRI - SVILAR “DECISIVO IN TRE OCCASIONI”, PISILLI “IL RAGAZZO DELLA PROVVIDENZA”. SOULÉ "UN’ANIMA IN PENA"

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D’UBALDO: “C’È ANCORA TANTA STRADA DA FARE”, TRANI: “PISILLI E BALDANZI HANNO SUBITO FATTO LA DIFFERENZA”. SORRENTINO: “GIUSTO E LECITO ASPETTARE SOULÉ”

IN THE BOX - PELLEGRINI E CRISTANTE VERSO LA TOP TEN TRA EQUIVOCI E FISCHI

MONZA-ROMA: INFO BIGLIETTI. DA DOMANI ALLE 10 AL VIA LA VENDITA, SETTORE OSPITI A 40 EURO (COMUNICATO)

TRIGORIA: SCARICO PER CHI HA GIOCATO IERI. JURIC DURANTE LA SEDUTA: “TENIAMO IL RITMO!”. PERSONALIZZATO PER DYBALA (FOTO E VIDEO)

ITALIA, SPALLETTI: “PISILLI TRA I PRE-CONVOCATI”

TRIGORIA: DOMANI RIPOSO. MERCOLEDÌ RIPRESA E RIFINITURA IN VISTA DELL’ELFSBORG

PRIMAVERA, FIORENTINA-ROMA 3-1: PRIMA SCONFITTA STAGIONALE PER I GIALLOROSSI, IN CAMPO ANCHE DAHL. GOL ED ESPULSIONE PER MISITANO

