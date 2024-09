Trigoria: domani riposo. Mercoledì ripresa e rifinitura in vista dell'Elfsborg

La Roma continua a lavorare in vista del match contro l'Elfsborg, valido per la seconda giornata della first phase dell'Europa League e in programma giovedì alle ore 21 alla Boras Arena. In seguito all'allenamento odierno, mister Juric ha deciso di concedere alla squadra un giorno di riposo: niente seduta domani e ripresa con rifinitura verso l'impegno europeo fissata nella giornata di mercoledì.