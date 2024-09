Trigoria: scarico per chi ha giocato ieri, campo per gli altri. Personalizzato per Dybala (FOTO)

All'indomani della vittoria in rimonta contro il Venezia allo Stadio Olimpico, la Roma torna ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria: giovedì sera i giallorossi sono attesi in casa dell'Elfsborg per la seconda gara di Europa League. Come di consueto nella prima seduta post partita, chi ha giocato ieri ha effettuato lavoro di scarico mentre chi è subentrato o non ha giocato si è allenato in campo. Paulo Dybala, ieri in panchina, ha svolto lavoro personalizzato. Gli scatti della seduta odierna: