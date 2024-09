Primavera, FIORENTINA-ROMA 2-0 (15' rig. Rubino, 37' Braschi): fine primo tempo

A chiudere la 6a giornata del campionato Primavera ci sarà Fiorentina-Roma, in programma alle 18.30 al 'Viola Park'. 13 punti quelli raccolti dalla squadra di Falsini nelle prime 5 giornate, un bottino che le vale il primato in classifica insieme a Juventus e Milan ancor prima di scendere in campo. 7° posto a 9 punti, invece, per la Fiorentina allenata dall'ex romanista Daniele Galloppa.

IL TABELLINO

FIORENTINA: Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Harder, Balbo; Rubino, Presta; Braschi.

A disp.: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Ievoli, Evangelisti, Deli, Pisani, Elia, Scuderi, Caprini, Angiolini.

All.: Galloppa.

ROMA: Marin; Sangaré, Golic, Reale, Dahl; Levak, Romano, Litti; Graziani, Marazzotti; Misitano.

A disp.: De Marzi, Seck, Mirra, Tumminelli, Almaviva, Cama, Di Nunzio, Della Rocca, Marchetti, Solbes, Zefi.

All.: Falsini.

Marcatori: 15' rig. Rubino, 37' Braschi.

Ammoniti: Levak (R), Reale (R).

Recupero: 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

47' - Termina il primo tempo.

45' - Ammonito anche Reale. Assegnati due minuti di recupero.

42' - Azione personale di Sangaré ma il suo tiro di mancino è troppo debole e viene facilmente bloccato dal portiere della Fiorentina.

37' - RADDOPPIO DELLA FIORENTINA! Braschi si presenta davanti a Marin e trafigge il portiere giallorosso con una conclusione incrociata di destro.

32' - Conclusione pericolosa di Keita, la palla esce di poco alla destra di Marin.

31' - Ammonito Levak.

27' - Cross di Marazzotti per Litti, grande parata di Leonardelli.

23' - Roma vicina al pareggio con Misitano ma il suo colpo di testa viene salvato da un difensore.

21' - Si fa vedere la Roma con Dahl e Graziani, prima di arrivare a Levak che calcia fuori di poco.

15' GOL DELLA FIORENTINA. Proprio Rubino si incarica della battuta e supera Marin.

14' - Fallo di Sangaré su Rubino e calcio di rigore per la Fiorentina.

1' - Inizia la sfida.