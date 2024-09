I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "Decisivo in tre occasioni", Pisilli "Il ragazzo della provvidenza". Soulé "Un'anima in pena"

Con tanta sofferenza la Roma vince 2-1 in rimonta contro il Venezia e ottiene tre punti importanti per restare nelle zone alte della classifica. Altra grande prestazione di Mile Svilar, "Decisivo in tre occasioni" secondo la Gazzetta dello Sport. Grande gioia anche per Niccolò Pisilli, autore del gol del 2-1 finale: "Il ragazzo della provvidenza", scrive il Corriere dello Sport. Male invece Matias Soulé, con il Corriere della Sera che non usa mezzi termini: "Un'anima in pena".

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7,21

Mancini 5,92

Ndicka 5,92

Angelino 6,21

Celik 6,00

Cristante 6,21

Koné 5,28

El Shaarawy 5,50

Soulé 4,78

Pellegrini 5,71

Dovbyk 5,50

Pisilli 7,50

Baldanzi 6,35

Hermoso ng

Paredes 6,30

Juric 6,07

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Angelino 6,5

Celik 6

Cristante 6

Koné 5,5

El Shaarawy 6

Soulé 5

Pellegrini 6

Dovbyk 5,5

Pisilli 7,5

Baldanzi 6,5

Hermoso ng

Paredes ng

Juric 6

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 5,5

Ndicka 6

Angelino 6

Celik 6

Cristante 6,5

Koné 5,5

El Shaarawy 5

Soulé 5

Pellegrini 5

Dovbyk 5

Pisilli 7,5

Baldanzi 6,5

Hermoso ng

Paredes 6

Juric 6

IL MESSAGGERO

Svilar 7,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Angelino 6,5

Celik 6,5

Cristante 6

Koné 5,5

El Shaarawy 5

Soulé 5

Pellegrini 6

Dovbyk 5,5

Pisilli 7,5

Baldanzi 6,5

Hermoso ng

Paredes 6,5

Juric 6,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7.5

Mancini 6

Ndicka 6

Angelino 6,5

Celik 5,5

Cristante 6

Koné 5

El Shaarawy 5,5

Soulé 4,5

Pellegrini 5,5

Dovbyk 5,5

Pisilli 8

Baldanzi 6,5

Hermoso ng

Paredes 6

Juric 6

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 5

Angelino 6

Celik 6

Cristante 6,5

Koné 5

El Shaarawy 5,5

Soulé 5

Pellegrini 6

Dovbyk 5,5

Pisilli 7,5

Baldanzi 6

Hermoso ng

Paredes 6,5

Juric 6

IL TEMPO

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 6

Angelino 6,5

Celik 6

Cristante 6

Koné 5,5

El Shaarawy 5,5

Soulé 4,5

Pellegrini 5,5

Dovbyk 5,5

Pisilli 7

Baldanzi 6,5

Hermoso ng

Paredes ng

Juric 6

IL ROMANISTA

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 5,5

Angelino 5,5

Celik 6

Cristante 6,5

Koné 5

El Shaarawy 6

Soulé 4,5

Pellegrini 6

Dovbyk 6

Pisilli 7,5

Baldanzi 6

Hermoso ng

Paredes 6,5

Juric 6