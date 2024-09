IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D'UBALDO: "C'è ancora tanta strada da fare", TRANI: "Pisilli e Baldanzi hanno subito fatto la differenza". SORRENTINO: "Giusto e lecito aspettare Soulé"

La Roma di Juric ottiene la sua seconda vittoria consecutiva in campionato e batte 2-1 in rimonta il Venezia dopo una partita complicata per almeno un'ora di gioco. Guido D'Ubaldo sul Corriere dello Sport si concentra proprio sui problemi visti sul terreno dell'Olimpico: "C'è ancora tanta strada da fare e i problemi da risolvere sono tanti". Ugo Trani invece preferisce complimentarsi per l'apporto positivo dei subentrati: "Le mosse di Juric durante la partita contro il Venezia gli hanno funzionato. Fuori Mancini e Koné, dentro Baldanzi e Pisilli che hanno subito fatto la differenza". Andrea Sorrentino del Messaggero infine difende Soulé dalle critiche dopo un'altra prestazione incolore: "Fatica, ma è lecito e giusto aspettarlo. Perché il calcio di Juric è diverso da quello di De Rossi e ci vuole tempo per digerirlo".

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Se la Roma fino a un quarto dalla fine perdeva contro il Venezia che dovrà fare un miracolo per salvarsi, il problema non era Daniele De Rossi. Juric questa volta ha aggiustato la squadra con i cambi, Pisilli e Baldanzi hanno aggiunto freschezza e in otto minuti è stato ribaltato il risultato. Il vero problema della Roma è una campagna acquisti schizofrenica, completata dopo la terza giornata. [...] Se un ragazzo di venti anni appena compiuti, Niccolò Pisilli, è il miglior centrocampista, anche dopo l'arrivo di Koné e dell'ingiudicabile Le Fée, significa che qualcosa è stato sbagliato. [...] Juric dovrà cercare di assemblare questo organico costruito male e non sarà facile. [...] Le due vittorie consecutive contro Udinese e Venezia hanno sistemato un po' la classifica. Ma c'è ancora tanta strada da fare e i problemi da risolvere sono tanti. [...]

P. CONDO' - LA REPUBBLICA

[...] La Roma ha preso velocità correndo rischi paurosi, e trovando un provvisorio equilibrio (o compromesso?) fra vecchia guardia e sangue fresco: Pisilli e Baldanzi sono destinati a maglie da titolari. [...]

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] Intanto esplodono i ventenni, che bellezza. Agli argentini Castro del Bologna e Nico Paz del Como e al francese Bonny del Parma si unisce Pisilli della Roma col gol che sistema la domenica giallorossa: tutti classe 2004, auguri. Anche a Yildiz della Juve, classe 2005, e Soulé della Roma, un 2003 che fatica, ma è lecito e giusto aspettarlo. [...] Perché il calcio di Juric è diverso da quello di De Rossi e ci vuole tempo per digerirlo. La Roma non poteva non battere il tenero Venezia, ma continua a difendere male, quindi non si ispira alla Juve. [...] E' appesa a una friabile speranza chiamata Dybala, coi suoi muscoli di cristallo, uno che oggi c'è e domani chissà. Non una buona base su cui costruire il futuro.

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

In tre giorni, la Roma al contrario. E a prescindere dal risultato. Le mosse di Juric durante la partita contro il Venezia gli hanno funzionato. [...] I cambi (e ricambi) efficaci. E al momento giusto. Ne sono bastati quattro. Anzi, a essere fiscali, solo due hanno dato la spallata decisiva. I primi due. Fuori Mancini e Koné, dentro Baldanzi e Pisilli che hanno subito fatto la differenza. [...] Con l'Udinese, sfida chiusa già nei primi minuti della ripresa, la Roma ha fatto bene nel primo tempo, rallentando nella ripresa in cui ha comunque segnato due dei tre gol. [...] Stessa cosa, ancora più evidente, giovedì sera in Europa League contro l'Athletic Bilbao. [...] Contro il Venezia il comportamento della Roma, sfiancata dalla coppa, è cambiato quando Ivan ha rivisto e aggiustato l'assetto iniziale. Freschezza e ritmo, dunque, per il ribaltone. [...]

X. IACOBELLI - IL CORRIERE DELLO SPORT

[...] Non è la prima volta che un Bambino d'oro cresciuto a Trigoria (cit. Mourinho) firmi un risultato prezioso per la Roma. [...] José aveva visto lungo sul ragazzo di Casal Palocco sin da quando, l'estate di un anno fa, aveva deciso di portarlo in ritiro in Portogallo intuendone le capacità, valorizzate da De Rossi. [...] Adesso anche Juric conosce sempre meglio Niccolò: inserendolo con Baldanzi a mezz'ora dalla fine, l'allenatore ha ribaltato la partita con il Venezia e l'ha vinta dopo aver rischiato di perderla. [...] Juric ha azzeccato i cambi, Eusebio li ha fatti in ritardo e ha pagato dazio allo sforzo sostenuto dai suoi per arginare le offensive giallorosse. Al terzo colpo di testa, Pisilli ha colpito e affondato Joronen e il Venezia non è più riemerso. [...] Ciononostante, rimane vistosa la differenza fra la Roma con Dybala e la Roma senza Dybala: Dovbyk può confermare e non soltanto lui. Nel frattempo, però, Juric va. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

Se qualcuno pensava che la soluzione ai problemi della Roma potesse essere Juric, sbagliava di grosso. Senza nulla togliere all'onesto tecnico croato che ieri ha portato a casa un successo importante, i guai giallorossi sono ancora tutti lì e la sfida vinta in extremis contro il modesto Venezia di Di Francesco li ha mostrati tutti. [...] Resta la classifica, che ora inizia a sorridere alla Roma, ed è l'unica cosa che rimanda a casa i tifosi con un sorriso. Per il resto ci sarà ancora molto da lavorare. [...]