DI GIOVAMBATTISTA: "La Roma ha un fenomeno in rosa ed è Svilar" - ORSI: "Il livello della squadra è basso"

La Roma batte il Venezia in rimonta grazie alle reti di Cristante e Pisilli e lungo le frequenze radiofoniche si scatenano i pareri per la prestazione della squadra. "La Roma è una squadra pesante e non ha il cambio di passo. Il livello di questa squadra è basso", dice Fernando Orsi. Per Ilario Di Giovambattista "la Roma ha un fenomeno in rosa che è il portiere. Svilar in ogni partita compie almeno 2/3 miracoli e anche ieri ha salvato il risultato".

Secondo Mario Corsi "Pisilli da quando è entrato in campo ha fatto la differenza e non è la prima volta, complimenti a lui perché sta veramente impressionando tutti, merita la titolarità".

Tuttora faccio fatica a capire il mercato della Roma. Pisilli ha cambiato la partita, il primo tempo dei giallorossi è stato sotto livello (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma è una squadra pesante e non ha il cambio di passo. Il livello di questa squadra è basso (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Roma-Venezia? Sono partite fortunate che poi sono fondamentali per il campionato. Vincere aiuta a vincere, anche se nella rosa della Roma ci sono imperfezioni evidenti (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La partita è stata semplice da giudicare: primo tempo horror, secondo tempo l’hai ripresa in qualche modo anche grazie ai cambi di Juric. Pisilli da quando è entrato in campo ha fatto la differenza e non è la prima volta, complimenti a lui perché sta veramente impressionando tutti, merita la titolarità. Molto bene ancora Angeliño, e Svilar tanta roba, sta diventando ormai una costante. La fase offensiva di ieri è stata abbastanza deficitaria, purtroppo Soulè, Pellegrini e Dovbyk sono stati insufficienti anche se quest’ultimo ha avuto pochi palloni da giocare. Juric secondo me si potrà iniziare a giudicare a tutto tondo dalla prossima partita in trasferta contro il Monza (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma ha un fenomeno in rosa che è il portiere. Svilar in ogni partita compie almeno 2/3 miracoli e anche ieri ha salvato il risultato. Rimane inspiegabile il perché Mourinho lo tenesse ancora seduto in panchina (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)