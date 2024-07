Arriva il nuovo centravanti: fatta per Dovbyk, domani sbarca a Roma. Il Milan di Fonseca alza il pressing su Abraham

Giornata importantissima per la Roma sul fronte calciomercato. La società giallorossa ha infatti il suo nuovo centravanti e si tratta di Artem Dovbyk, in arrivo a titolo definitivo dal Girona: il bomber ucraino si trasferirà nella Capitale per 30.5 milioni di euro più 5.5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita (per un massimo garantito di 38.5 milioni) e firmerà un contratto quinquennale da 3.5 milioni più bonus a stagione. Il blitz di Ghisolfi e Souloukou in Spagna è andato a buon fine e l'attaccante sbarcherà in Italia domani.

Per la difesa spunta l'idea Koni De Winter, per il quale è stato però effettuato un semplice sondaggio esplorativo. Per quanto riguarda i movimenti in uscita, Tammy Abraham resta un obiettivo primario del Milan su richiesta di Paulo Fonseca, mentre Jan Oliveras sembra vicino alla cessione alla Dinamo Zagabria.

I LINK ALLE NEWS PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - “NESSUN REPERTO ARCHEOLOGICO”. STADIO DELLA ROMA, SI ACCELERA

AG. SOULÉ: “HA FATTO DI TUTTO PER VENIRE A ROMA, DE ROSSI FONDAMENTALE. I FRIEDKIN? UNA PROPRIETÀ STRAORDINARIA”

CALCIOMERCATO ROMA, GIRONA-TOLOSA: DOVBYK SOSTITUITO AL 43’ DOPO L’ESPULSIONE DEL PORTIERE (FOTO)

BRIGNARDELLO (PREP. ATLETICO ROMA): “TRIGORIA CENTRO ALL’AVANGUARDIA. RITIRO IN MONTAGNA? C’È UN EQUIVOCO: GLI EFFETTI PER NOI SAREBBERO INSIGNIFICANTI. CALDO? SI BEVE DI PIÙ”

CALCIOMERCATO ROMA: OLIVERAS VICINO ALLA DINAMO ZAGABRIA

TRIGORIA, SEDUTA MATTUTINA: PRESENTE SOULÉ. DE ROSSI SCATENATO: “QUESTO È LAVORO FISICO PER TUTTI!” (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: SONDAGGIO PER DE WINTER

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA, ACCORDO PER DOVBYK: 30.5 MILIONI PIÙ 5.5 DI BONUS E IL 10% SULLA RIVENDITA. DOMANI E L'ARRIVO DELL'ATTACCANTE IN ITALIA E LE FIRME (FOTO)

INSTAGRAM, L'AGENTE DI DOVBYK 'UFFICIALIZZA' IL TRASFERIMENTO ALLA ROMA: L'ATTACCANTE 'RUBA' LA MAGLIA NUMERO 9 AD ABRAHAM (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA: FONSECA SPINGE PER L'ARRIVO DI ABRAHAM AL MILAN

LR24