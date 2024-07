Calciomercato Roma: Oliveras vicino alla Dinamo Zagabria

Sembrava dover essere destinato ad essere un compagno di squadra di Aouar, ma il destino di Jan Oliveras sarà alla Dinamo Zagabria. Lo riporta il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, con un post su X: il terzino ha rifiutato altre proposte per trasferirsi in quello che sarà il suo nuovo club.

??? Excl: Dinamo Zagreb are closing in on deal to sign AS Roma talent Jan Oliveras.

20 year old fullback has rejected all other options as he wants Dinamo as priority move. pic.twitter.com/APY94rXh3R

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024