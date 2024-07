Calciomercato Roma: sondaggio per De Winter

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e, secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, l'ultimo nome messo nel mirino dai giallorossi è il classe 2002 belga Koni De Winter. L'ex calciatore della Juventus è stato riscattato in estate dal Genoa per 8 milioni di euro più 2 di bonus e al momento i capitolini non si sono spinti oltre un semplice sondaggio espolorativo.

