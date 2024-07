Calciomercato Roma: Fonseca spinge per l'arrivo di Abraham al Milan

Con l'arrivo di Artem Dovbyk, Tammy Abraham rischia di avere sempre meno spazio alla Roma, tanto che l'agente dell'attaccante ucraino ha annunciato che il suo assistito indosserà la maglia numero 9 che al momento appartiene proprio all'inglese. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, il Milan continua a seguire attentamente Abraham e l'allenatore Paulo Fonseca starebbe spingendo per il suo arrivo nel club rossonero.

Come confermato da Gianluigi Longari di Sportitalia, il Milan apprezza da tempo Abraham. I rossoneri non vorrebbero acquistare un altro over 30 in seguito all'arrivo di Alvaro Morata, motivo per cui l'attaccante della Roma rappresenta il profilo ideale. Il classe '97 ha ricevuto diversi apprezzamenti anche dalla Premier League, tra cui un sondaggio effettuato dall'Everton.