LIVE - Calciomercato Roma, c'è il sì di Abraham al Milan: previsti contatti tra i club. 'No' dell'attaccante a West Ham, Everton e Arabia Saudita

Tammy Abraham potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato. L'attaccante inglese è fuori dai piani del club e l'eventuale arrivo di Artem Dovbyk potrebbe limitare il suo spazio. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa in diretta.

LIVE

23:48 - Secondo Daniele Longo di calciomercato.com, il Milan punta ad acquistare Abraham con la formula del prestito con diritto di riscatto.

??????? Per Tammy Abraham il @acmilan punta al prestito con diritto di riscatto dalla @OfficialASRoma. Tra poche ore su @cmdotcom pic.twitter.com/MZuoAxMd2b — Daniele Longo (@86_longo) July 30, 2024

23:27 - Come rivelato da Angelo Mangiante di Sky Sport, Abraham lascerà la Roma dopo l'arrivo di Dovbyk. I giallorossi chiedono 30 milioni di euro, ma la richiesta potrebbe calare. Il centravanti ha ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita, ma lui preferisce restare in Europa. Arsenal, West Ham e Milan hanno mostrato interesse, senza però presentare un'offerta ufficiale.

Con l'arrivo di #Dovbyk, Tammy #Abraham lascerà la Roma. Il Club chiede 30M, cifra da negoziare. È arrivata un'offerta araba, ma lui vuole altri campionati.#Arsenal e West Ham hanno manifestato interesse, ma nessuna offerta ufficiale.

Il #Milan di Fonseca rimane interessato ⚽ pic.twitter.com/1VynyMYFxG — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 30, 2024

23:17 - Come confermato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Tammy Abraham ha aperto al Milan da alcune settimane. L'attaccante è ancora nella lista dei desideri dei rossoneri e i due club torneranno a parlarne molto presto.

Tammy Abraham ha detto sì al Milan da diverse settimane. Come raccontato domenica sera in diretta su @WatchPlayback insieme a @FabrizioRomano, i due club torneranno a parlarne molto presto. ???????? https://t.co/oR8ySAOSzE — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 30, 2024

?⚫️⤵️ Tammy Abraham remains on AC Milan list, as talks continue. https://t.co/ezc0Bgnw41 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024

23:15 - Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, il centravanti inglese è ancora nel mirino del Milan. Le due società non hanno ancora avuto dei contatti diretti e i rossoneri vorrebbero inserire nell'operazione contropartite tecniche come Luka Jovic, che però non interessa particolarmente alla Roma. L'attaccante giallorosso è una richiesta dell'allenatore Paulo Fonseca e il calciatore ha rifiutato offerte da West Ham ed Everton perché vuole il Milan, tanto da aver già dato il suo ok al trasferimento a Milano.

(Sky Sport)