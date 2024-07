LIVE - Calciomercato Roma: Ghisolfi vola a Girona per Dovbyk. Gli spagnoli chiedono 35 milioni più 5 di bonus

Dopo la chiusura dell'affare per Soulé, questi sono i giorni roventi della trattativa per Antem Dovbyk, capocannoniere dell'ultima Liga e finito al centro di una sfida di mercato tra Roma e Atletico Madrid, con quest'ultimi che ormai sembrano fuori dai giochi.

Questi tutti gli aggiornamenti della giornata sull'affare Dovbyk:

13.50 - La trattativa entra nel vivo: Florent Ghisolfi è partito in aereo verso Girona, con l'obiettivo di chiudere l'accordo per Dovbyk.

Missione spagnola per il ds #Ghisolfi: poco fa la partenza in aereo con destinazione #Girona per cercare di trovare l’accordo per #Dovbyk dopo la prima offerta ufficiale presentata nel weekend che ancora non soddisfa i catalani. L’#ASRoma stringe per il centravanti@tempoweb

— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 30, 2024