Calciomercato Roma: l'Everton si informa per Abraham

Tammy Abraham dall'inizio della sessione di calciomercato è dato in uscita dalla Roma e, col probabile arrivo di Dovbyk, risulta ancora più difficile immaginare una sua permanenza. Secondo quanto scrive Gianluigi Longari su X, anche l'Everton ha preso informazione per l'attaccante inglese. Il club di Liverpool nelle scorse settimane è stato oggetto di una trattativa, poi fallita, dei Friedkin per l'acquisizione della maggioranza.