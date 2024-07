Calciomercato Roma: Ghisolfi vuole tornare in Italia con Dovbyk. Contratto di 5 anni per l'attaccante

Artem Dovbyk è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. Dopo il blitz di Ghisolfi a Girona per trattare con il club spagnolo infatti, in casa giallorossa c'è grande fiducia per la chiusura dell'operazione. Come scrive Fabrizio Romano, l'obiettivo del dirigente francese è quello di tornare in Italia con l'attaccante, pronto a firmare un contratto di 5 anni.

???? AS Roma are confident, convinced to get green light from Girona on Artem Dovbyk deal after he told the club he only wants to leave and join Roma.

Roma director Ghisolfi, expected to return in Italy... with Dovbyk, ready to sign a five-year deal. pic.twitter.com/RLHesvWVNf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024