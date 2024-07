Calciomercato Roma, Girona-Tolosa: Dovbyk in campo fino al 43' (FOTO)

Mossa a sorpresa del Girona. Il club spagnolo è impegnato questa mattina in un'amichevole con il Tolosa e il tecnico ha scelto di schierare Artem Dovbyk dal primo minuto, nonostante la trattativa in stato avanzato con la Roma per il suo acquisto e l'incontro di ieri fra l'attaccante e Ghisolfi. L'attaccante è stato sostituito al 43': dopo l'espulsione del portiere del Girona il tecnico ha "sacrificato" l'obiettivo giallorosso.