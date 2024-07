Trigoria: seduta mattutina, presente Soulé (FOTO)

Prosegue la preparazione della Roma verso l'avvio del campionato al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. La squadra si è allenata questa mattina agli ordini di Daniele De Rossi nel centro sportivo giallorosso in vista dell'amichevole prevista per il 3 agosto a Rieti contro l'Olympiacos: presente con il resto del gruppo anche Matias Soulé, il nuovo arrivato in casa giallorossa. Nella seduta odierna è andata in scena anche una partitella, come mostrato da Abraham su Instagram, vinta dalla squadra dell'inglese.