Premier su Abraham, c'è anche il Tottenham. Bove: "Anno speciale, il rinnovo mi ha dato fiducia". Già 6500 abbonamenti rinnovati

Un altro giorno è passato e l'argomento principale non poteva che essere il calciomercato. In entrata crescono le quotazioni di Politano (si allontana invece Chiesa che non sarebbe tra le priorità), mentre in attacco il sogno resta Jonathan David del Lille. Nello stesso reparto in uscita c'è Tammy Abraham, con gli ultimi aggiornamenti che parlano di un interesse in Premier League del Tottenham. Nel frattempo sono già 6500 gli abbonamenti sottoscritti nella giornata di oggi, un segno ulteriore dell'amore e sostegno dei tifosi giallorossi per questi colori.

