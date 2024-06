Roma, idea Politano. C’è l’ok di De Rossi

Nella Roma ci è cresciuto, facendo tutto il settore giovanile, da quando aveva undici anni fino ad arrivare alla Primavera. E poi ci era anche tornato, nel gennaio del 2020, con il famoso scambio con Spinazzola saltato in extremis per volere dell'Inter, non convinta delle condizioni fisiche del terzino sinistro. E allora le strade della Roma e di Matteo Politano potrebbe incrociarsi ancora una volta, la terza. E magari stavolta arrivare davvero fino in fondo. […] L'ala del Napoli, infatti, piace e anche tanto a Daniele De Rossi, che lo conosce bene per averlo avuto con sé in Nazionale, quando era un collaboratore tecnico di Roberto Mancini. Tanto che i due si sentono anche e magari avranno parlato pure di Roma, succede spesso nei meandri del mercato. Sta di fatto che Politano può essere davvero una pista importante per la Roma. […] Politano e il club partenopeo sono legati da un contratto di altri tre anni, scadenza 30 giugno 2027, un accordo rinnovato pochi mesi fa, a gennaio scorso. Il giocatore ha un contratto ricco, ma non di quelli insopportabili, 3,2 milioni di euro. E un valore di mercato che si aggira intorno ai 12-15 milioni. Insomma, cifre importanti (anche in funzione del fatto che il 3 agosto compirà 31 anni), ma non da far tremare i polsi. Come quelle di Federico Chiesa, tanto per intenderci, uno a cui la Roma ha pensato seriamente, tranne poi rendersi conto dei costi troppo elevati per la situazione attuale del club giallorosso. […]

(Gasport)