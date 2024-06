Instagram, Bove ai tifosi: "Ci siete sempre. Ora è tempo di riposare per ricominciare più forti che mai" (VIDEO)

Da Edoardo Bove ai romanisti: il centrocampista giallorosso classe 2002 affida ad Instagram i suoi pensieri al termine della stagione appena trascorsa. "Cari tifosi, un’altra stagione si è conclusa e volevo ringraziarvi. Ci siete sempre, nelle sfide semplici e anche in quelle più difficili, sostenendoci comunque vada. Pur avendo fallito nel raggiungere due obiettivi importanti, avete continuato a starci vicino e a farci sentire tutto il vostro entusiasmo - scrive Bove -. Per me è stato un anno molto speciale. Il rinnovo fino al 2028 mi ha dato molta fiducia che mi ha aiutato a trovare sicurezza e a crescere. Ora è tempo di riposare per ricominciare più forti che mai. Per vincere insieme. Forza Roma".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Bove (@edo_bove)