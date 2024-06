Il sogno è David, l'idea è Banza

E se nell’incontro tra Ramadani e Ghisolfi si parlasse anche di altri giocatori? Questo scenario è chiaramente plausibile visto il lungo elenco di giocatori assistiti in tutta Europa dal potente agente albanese. E allora uno dei nomi più interessanti - e abbordabili - della lista è quello di Simon Banza attaccante del Braga e autore in questa stagione di 23 gol e cinque assist. Ghisolfi lo conosce bene, lo ha avuto in squadra quando lui era il direttore del Lens e ne ha apprezzato le qualità. L’anno dopo il suo addio al club francese, Banza venne venduto al Braga per poco meno di 3 milioni di euro, adesso ne vale circa venti in più. Il ventisettenne congolese è alla ricerca di una nuova squadra, vuole provare una nuova esperienza, alzando l’asticella, e il suo agente è in cerca di estimatori. [...] Il grande sogno di mercato per sostituire Lukaku è Jonathan David del Lille. Il Milan ci aveva fatto un pensierino ma ha deciso di virare su Zirkzee, l’Atletico Madrid è interessato ed è il club che potrebbe davvero mettere la parola fine al sogno giallorosso. Anche perché gli spagnoli hanno lasciato andare Depay e il suo ricco stipendio e starebbero pensando anche di sostituire Morata: il ventiquattrenne autore di 26 gol sarebbe il nome e il profilo ideale. Così come per la Roma che sta cercando un giocatore forte e che possa anche diventare un asset importante per il futuro. Il prezzo è alto, di circa 30 milioni nonostante la scadenza del contratto a giugno 2025, e anche lo stipendio non sarebbe certo basso, ma David rappresenterebbe un investimento per il presente e il futuro e varrebbe lo sforzo economico. [...]

(Corsport)