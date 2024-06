BALZANI: “Grossa frenata per Chiesa” - ORSI: “Bisogna pensarci, ma può fare la differenza”

La stagione della Roma è terminata e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale il tema principale è il calciomercato. "Al momento c'è una grossa frenata per Chiesa", dice Francesco Balzani. Stefano Agresti, invece, si sofferma su De Rossi: "Vuole calciatori che saltino l'uomo". Questo invece il pensiero di Fernando Orsi: "Negli ultimi anni Chiesa non dà grandi sicurezze ma il cambio di passo te lo dà".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Con il rispetto che ho per Chiesa e Politano lascerei perdere questo tipo di calciatori, cercherei giocatori che possano fare il salto di qualità con De Rossi in pochi mesi. Magari non troppo conosciuti perché costerebbero troppo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L’indicazione di De Rossi è chiara: vuole giocatori con cambio di passo e che saltino l’uomo, che possano ribaltare l’azione (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Negli ultimi anni Chiesa non dà grandi sicurezze ma il cambio di passo te lo da. Secondo me bisogna pensarci, anche per le condizioni fisiche, ma è un giocatore che può fare la differenza (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Piuttosto che prendere un giocatore da 50 milioni, io punterei su 3 da 15 (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Si è parlato di laterali e di un centrocampista, presi loro la Roma potrà pensare a Chiesa che non è quello di tre anni fa, per vari motivi. Quello che abbiamo conosciuto sarebbe stato determinante (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Al momento c'è una grossa frenata per Chiesa, i costi non sono quelli che si aspettavano a Trigoria (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)