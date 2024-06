Abbonamenti: dalle 13 in down, problemi nei pagamenti e centralino bloccato

“Nun se pò spiegà” la passione e l'amore per la Roma: è questo il claim della campagna abbonamenti 2024-25 lanciata ieri dal club giallorosso. Da oggi alle 12.00 è scattata la fase iniziale che consente ai tifosi di confermare il proprio posto e a causa dell'alto numero di richieste arrivate in contemporanea il sito dalle 13.00 è in down: inizialmente si sono registrati problemi legati ai pagamenti rateali e dopo due ore le difficoltà si sono riscontrate per ogni tipo di transazione. Nello specifico il pagamento viene effettuato ma resta in preautorizzazione sui vari circuiti pagamento e, quindi, non accade nulla: i soldi vengono sottratti senza però inviare l'email di conferma abbonamento e senza neanche 'bloccare' il posto che, dunque, resta disponibile.

Inoltre, per lo stesso sovraffollamento di richieste anche il centralino è bloccato e sono in standby le risposte dei 7 operatori telefonici al lavoro perché il problema è legato al reparto IT dei pagamenti.