Calciomercato Roma: Chiesa non è tra le priorità del club. Focus su altre caratteristiche

Entra nel vivo il calciomercato giallorosso con Ghisolfi al lavoro per regalare a De Rossi i rinforzi per la prossima stagione e tra i nomi maggiormente accostati alla Roma c'è anche quello di Federico Chiesa della Juventus. Ma, secondo le informazioni del giornalista di 'Relevo' Matteo Moretto, in questo momento il classe 1997 dell'Italia non è tra le priorità del club giallorosso. La Roma, come viene spiegato, è concentrata su un profilo differente con altre caratteristiche.

In questo momento Federico Chiesa non è tra le priorità della Roma. Il club giallorosso è concentrato su un profilo differente con altre caratteristiche. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 7, 2024