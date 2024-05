Verso il Genoa, buone notizie per DDR: Dybala in parte in gruppo. E Spalletti fa tappa a Trigoria

Verso l'ultima stagionale allo Stadio Olimpico: domenica sera la Roma ospita il Genoa di Gilardino nella penultima giornata di Serie A. Buone notizie per Daniele De Rossi: Paulo Dybala ha lavorato parzialmente con il gruppo e punta a strappare la convocazione contro i rossoblù. Nel frattempo al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria ha fatto tappa il commissario tecnico della Nazionale, ed ex allenatore giallorosso, Luciano Spalletti per assistere all'allenamento dei giallorossi.

