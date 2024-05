Manganiello alla 2a stagionale con la Roma. Bilancio perfetto in Serie A ma c'è il 7-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia

L'ultima partita in casa della stagione sarà arbitrata da Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo e di professione analista finanziario. Quest'anno Manganiello ha diretto una sola gara della Roma, l'1-0 sul Sassuolo di metà marzo, allungano a 9 la lista di partite vinte dai giallorossi su 10 precedenti totali. L'unica sconfitta, però, fu particolarmente dolorosa: il 7-1 della Fiorentina in Coppa Italia nel gennaio del 2019.

In questa stagione, anche il Genoa solo una volta è stato arbitrato da Manganiello, l'1-2 in casa del Verona poco più di un mese fa. In totale: 11 partite con 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

