Ritorno a Trigoria dopo 7 anni per Luciano Spalletti, questa volta in veste di commissario tecnico dell'Italia. Il cT incontrato De Rossi, i giocatori della Nazionale e anche tante persone che negli anni sono stati per lui più di semplici collaboratori. Il tecnico toscano ha poi visto l'allenamento e incontrato i dirigenti del club giallorosso.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE