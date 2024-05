Ghisolfi-Roma in dirittura d'arrivo: il ds prepara il suo staff. Promozione in vista anche per Fontes

Con ogni probabilità sarà Florent Ghisolfi il nuovo ds della Roma: con il giovane dirigente sono stati sistemati tutti gli aspetti, bisognerà solo attenderE che si liberi dal Nizza. Ma si sta già lavorando per regalare al nuovo ds uno staff di tutto rispetto. A tal proposito dovrebbe prendere più potere sul mercato Josè Fontes, già nella Roma come osservatore ma l'idea della società è quella di confermarlo con un ruolo più operativo nelle trattative. Oltre a Fontes, Ghisolfi vuole portarsi altre due persone di fiducia dalla Francia: una sarà il braccio operativo su Primavera e mercato dei giovani, in modo che ci sia sempre più raccordo tra le due squadre; l'altra lavorerà insieme a Ghisolfi e Fontes sulla prima squadra.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE