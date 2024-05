MAIDA: "Lukaku è già il passato della Roma" - BALZANI: "L'accordo con Ghisolfi è chiuso in tutto e per tutto"

Operazione futuro. Lungo le frequenze radiofoniche si discute della Roma che sarà: dall'arrivo del ds a ciò che serve sul mercato. Secondo Francesco Balzani "l'accordo con Ghisolfi è chiuso in tutto e per tutto". "Lukaku è già il passato della Roma", sostiene Roberto Maida. Infine, conclude Luigi Ferrajolo: "Non credo che la Roma venderà Abraham la prossima estate, dovrebbe quasi regalarlo altrimenti. Poi è ovvio che serve anche un attaccante titolare".

La vecchia gestione della Roma, e in parte anche questa, ha sempre schifato la Coppa Italia (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

L'accordo con Ghisolfi è chiuso in tutto e per tutto. Sarà lui il nuovo ds, vediamo se sarà solo lui o arriveranno altri dirigenti (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Riguardo a quello che ha fatto Allegri, anche io preferisco le persone autentiche a quelle false, però va detto che Mourinho è stato semplicemente massacrato per i suoi comportamenti in panchina e oggi invece ho sentito dire 'eh, povero Allegri, va capito, è stata una stagione stressante' (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Lukaku è già il passato della Roma. Fossi in De Rossi darei più fiducia ad Abraham in questo finale di stagione, per capire se può dare qualcosa per il prossimo anno (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Non credo che la Roma venderà Abraham la prossima estate, dovrebbe quasi regalarlo altrimenti. Poi è ovvio che serve anche un attaccante titolare. La Roma deve ricostruire tutto il reparto offensivo (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

La Roma cambierà molto. De Rossi vuole giocatori di gamba, anche Bove non rientra nei suoi piani (ENRICO CAMELIO, Radio Radio 104.5, Lo Sport)